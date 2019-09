Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Maschinenhalle in Brand geraten

Aulendorf (ots)

Sachschaden von rund 100.000 Euro ist heute Mittag gegen 12 Uhr beim Brand einer Maschinenhalle in Steinenbach bei Aulendorf entstanden. Das Feuer, dessen Flammen bereits durch das Dach schlugen, war von einer zufällig vorbeikommenden Streifenwagenbesatzung aufgrund der starken Rauchentwicklung bemerkt worden. Trotz sofortiger Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Aulendorf und Altshausen brannte die Halle, in der mehrere Traktoren, landwirtschaftliche Gerätschaften und Heuballen untergebracht waren, völlig aus. Der Brand hat nach ersten Feststellungen seinen Ausgang bei den gelagerten Heuballen genommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, zu denen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, dauern an. Die an der Brandstelle vorbeiführende Kreisstraße 7958 musste während der Einsatzmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt werden.

