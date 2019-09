POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Zwei Radfahrer wurden am Mittwoch gegen 07.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Max-Stromeyer-Straße verletzt. Ein 55-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau befuhren hintereinander den Fahrradweg an der Bahnlinie in Richtung Wollmatingen. Als der Radfahrer nach links in die Max-Stromeyer-Straße abbiegen wollte und sich deswegen umdrehte, bemerkte er erst die Frau. In diesem Moment touchierten sich die Fahrräder und die Radfahrer stürzten zu Boden. Beide Beteiligten wurden hierbei verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Konstanz

Auffahrunfall

Sachschaden von über 6.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwoch auf der B 33, Höhe Westtangente. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Radolfzell und war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf das Auto eines vor ihm abbremsenden 27-jährigen Mannes aufgefahren. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt.

Konstanz

Alkoholisiert auf Streifenwagen gefahren

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Konstanz hielt am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der Reichenaustraße an einer roten Ampel auf Höhe Ebertplatz, als eine nachfolgende 47-jährige Pkw-Lenkerin auf das Dienstfahrzeug auffuhr. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Atemalkohol festgestellt werden. Nachdem der Alkoholtest ein Ergebnis von fast einem Promille ergab, wurde eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Singen

Einbruch

Ein unbekannter, alkoholisierter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr gewaltsam Zugang in eine Metzgerei in der Scheffelstraße. Im Ladengeschäft hielt er sich über eine halbe Stunde auf und entwendete Waren im Wert von etwa 200 Euro. Anschließend verließ der Unbekannte gegen 01.15 Uhr das Gebäude durch die Fluchttür einer angrenzenden Gaststätte. Der Einbrecher soll etwa 175 cm groß und korpulent sein sowie einen sogenannten "Seemansbart" haben. Er trug angeblich eine kurze Hose, eine schwarze Jacke und eine Schildmütze. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Gottmadingen

Missachtung der Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 16.000 Euro ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Lindenstraße. Ein in Richtung Singen fahrender 70-jähriger Pkw-Lenker wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen und übersah das Auto eines entgegenkommenden 39-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurden die Fahrzeuge stark beschädigt, der nur noch bedingt fahrbereite Pkw des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Gottmadingen / A 81

Geschwindigkeitskontrolle

Im Zeitraum vom 16.09.2019 bis 25.09.2019 wurden mit dem Messanhänger "Enforcement Trailer" kurz nach dem Heilsbergtunnel Geschwindigkeitsmessungen des in Richtung Schaffhausen fahrenden Kraftfahrzeugverkehrs durchgeführt. Auf diesem Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert. Im genannten Zeitraum sind über 70 000 Fahrzeuge gemessen worden, wovon rund 3,6 Prozent beanstandet wurden. So überschritten über 1300 Fahrzeugführer die Geschwindigkeit bis 20 km/h, über 1500 Lenker fuhren zwischen 21 und 40 km/h schneller, 176 Lenker sogar zwischen 41 und 60 km/h. Zehn Fahrzeugführer überschritten die zulässige Geschwindigkeit gleich um über 61 km/h, einer davon wurde mit der höchstgefahrene Geschwindigkeit von 146 km/h geblitzt. Diese Fahrzeugführer haben nun nicht nur mit einem Bußgeld zu rechnen, sondern erhalten Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

