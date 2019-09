Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 27.09.2019

Konstanz (ots)

Gaienhofen-Hemmenhofen

Tatverdächtiger im mutmaßlichen Tötungsdelikt auf der Höri aus der Untersuchungshaft entlassen

Einer der drei Tatverdächtigen, der sich seit dem 7. August 2019 in Untersuchungshaft befand, wurde gestern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz aus der Untersuchungshaft entlassen. Der 55-jährige Mann war verdächtig, am Verschwinden und der mutmaßlichen Tötung eines 52-jährigen Mannes aus Gaienhofen-Hemmenhofen beteiligt gewesen zu sein. Nach Durchführung umfangreicher Ermittlungen hat sich der dringende Tatverdacht nicht bestätigt und war der 55-Jährige deshalb aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Die beiden weiteren Tatverdächtigen verbleiben aufgrund des fortbestehenden dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.

