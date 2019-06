Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Das Wetter und die Polizeiarbeit - Das war los für die Polizei in der Wetterau

Friedberg (ots)

Die hochsommerlichen Temperaturen bringen die Wetterauer derzeit nicht nur zum Schwitzen, sondern erhitzen auch teilweise deren Gemüter. 24 Stunden am Tag sind die Wetterauer Polizistinnen und Polizisten, egal wie heiß es auch sein und werden mag, für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Das Wetter hat dieser Tage deutlichen Einfluss auf die Arbeit, die Schutzleute und Ermittler dabei zu vollbringen haben. Hier ein kleiner Überblick über die Fälle der letzten Stunden, die natürlich nicht nur wetterabhängig sind.

*

Deutlich mehr Zweiradfahrer sind bei diesen Temperaturen unterwegs, was sich auch an einem Unfall wiederspiegelt, der sich am Dienstag, gegen 18.15 Uhr in Friedberg ereignete. Auf einem Feldweg in der Verlängerung der Feldbergstraße fuhr ein 40-Jähriger aus Aichach mit seinem Rennrad. An der Kreuzung zum Usa-Prommenadenweg konnte er den Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 62-jährigen Friedberger nicht mehr verhindern, der seinen Weg kreuzte. Der Friedberger kam zu Fall und verletzte sich leicht, so dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Die Fahrräder wurden bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt.

*

Jemand der kein Zweirad hatte, der klaute sich scheinbar eines und zwar in Butzbach am gestrigen Dienstag. Zwischen 14 und 17 Uhr entwendete der Dieb das am Freibad in der Kleeberger Straße abgestellte rot-schwarze Beta 125er Kraftrad mit den Kennzeichen FB-Y 633. Der Nutzer des 4000 Euro teuren Zweirades befand sich zu dieser Zeit im Freibad und hatte den Schlüssel für das Krad in seinem Rucksack aufbewahrt. Dort nahm der Dieb ihn offenbar an sich und fuhr anschließend mit dem Krad davon. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Auch ein Fahrrad wechselte am Dienstag ungewollte den Besitzer und zwar in Büdingen. An der Ärztlichen Verrechnungsstelle in der Gymnasiumstraße stand das schwarz-grüne Giant Talon Damenrad einer Büdingerin mit einem Zahlenschluss gesichert. Der Dieb durchtrennte zwischen 07.30 und 12 Uhr am Dienstag das Schloss und nahm das Fahrrad im Wert von 500 Euro mit. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Zum Unfallort wurde der Parkplatz am Schwimmbad Hinter dem Brauhaus in Nidda am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr. Während eine 45-jährige Autofahrerin aus Nidda ihre Parkposition noch etwas verbessern wollte und dazu rückwärts fuhr, wollte ein 62-jähriger Butzbach seinen PKW rückwärts ausparken. Es kam zum Zusammenstoß und leichten Blechschäden an beiden Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand.

*

Wie es zu dem Unfall kam, bei dem sich ein 70-jähriger Münzenberger schwer verletzte, dazu bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, noch um Hinweise. Gegen 11.15 Uhr parkte er in der Spitalstraße vermutlich rückwärts aus und fuhr in Richtung Steinweg. Dabei kam er wahrscheinlich von der Fahrbahn ab, beschädigte leicht einen geparkten PKW und prallte dann gegen einen Stein. Während der Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus kam, musste der PKW mit einem erheblichen Frontschaden von rund 7000 Euro abgeschleppt werden.

*

Erhitze Gemüter könnten auf dem Konrad-Adenauer-Platz am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung geführt haben. Ein polizeilich reichlich bekannter 48-jähriger Wohnsitzloser trat auf einen 43-jährigen Friedberger ein, mit dem er vermutlich zuvor beim gemeinsamen Konsum von Alkohol in Streit geraten war. Der 43-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige konnte erst später im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Dabei wehrte er sich gegen die Festnahme, verletzte aber zum Glück niemanden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Beteiligten geben?

*

Zu einer seltsamen Mutprobe führte das Wetter einen 18-jährigen Ortenberger. In einer Bäckerei in Bleichenbach sollte er der Verkäuferin "eindeutige Angebote" machen. Die Verkäuferin sah dies jedoch als eher als Beleidigung und Belästigung an. Ob sie Anzeige gegen den Ortenberger erstattet, wird sie sich noch überlegen.

*

Das sommerliche Wetter im Garten genossen zwei Zwergkaninchen im Kastanienweg in Reichelsheim-Weckesheim. In ihrem Gehege befanden sich das grau-melierte und das schwarz-weiße Kaninchen auch noch am Montagabend, gegen 23 Uhr. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr fehlte von den Tieren jedoch jede Spur. Einen Ausbruch der Hasen aus ihrem Gehe schließen die Besitzer aus, es muss von einem Diebstahl ausgegangen werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib der Tiere.

*

Das "kühle Nass" ist bei der Hitze bekanntlich eine gute Abkühlung. Wenn das Wasser sich jedoch selbständig macht, stellt es keine rechte Freude dar. In der Steinfurther Hauptstraße musste die Feuerwehr am Dienstag eine Haustür öffnen, nachdem Anwohner bemerkten, wie aus der Haustür eines Hauses das Wasser herauslief. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort einen geplatzten Schlauch feststellen und drehten das Wasser ab, um weiteren Schaden zu verhindern.

*

Nicht Zuhause waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Ober-Rosbach zwischen 16 und 23 Uhr am gestrigen Dienstag. Diebe nutzten diesen Umstand aus, brachen die Haustür auf und durchsuchten sämtliche Behältnisse und Schränke nach Wertsachen. Was die Täter alles erbeuten konnte, steht noch nicht fest. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen der Tat und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Eine schwarz-rote Sporttasche und eine Geldbörse entwendete ein Einbrecher am Dienstag, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, aus einem Wohnhaus am Kirchplatz in Butzbach. Indem er eine Tür aufhebelte, konnte er in das Einfamilienhaus gelangen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in der Wetterau immer wieder zur Streitigkeiten, bei denen die Polizei als Streitschlichter zu Hilfe geholt wurde. In verschiedenen Beziehungen zueinander stehend gab es dabei zwischen den Beteiligten nicht nur böse Worte, sondern auch manche handgreifliche Auseinandersetzungen, weshalb die Polizei wegen Körperverletzungen ermittelt. Ein weiterer "Dauerbrenner" bei diesen Temperaturen sind Ruhestörungen. Die kühlere Abendluft genießend, verbringen die Wetterauer ihre Zeit gerne auch spät abends noch draußen oder bei geöffneten Fenstern - nicht immer zur Zufriedenheit der Nachbarn, die sich durch Gespräche oder gar Feierlichkeiten regelmäßig gestört fühlen. Die Polizei ist auch hier oft zur Regelung gefragt. Dabei ist die Bitte der Polizei: Womöglich zunächst das Gespräch untereinander suchen und nur wenn keine Einigung erzielt werden kann, die Polizei zu Rate ziehen.

Zu guter Letzt: Auch unter den Uniformen der Polizistinnen und Polizisten stecken Menschen, die bei den hohen Temperaturen genauso schwitzen und leiden, wie jeder andere. Immer gerne für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz, sind sie daher, wie wohl jeder in diesen Tagen, dankbar über nette Worte oder ein angebotenes kühles Wasser für eine kurze Einsatzpause.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

