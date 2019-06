Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gefährliches Überholmanöver bei Butzbach - Wer kann weiterhelfen? ++ Phishing- Mails - ein Dauerthema

Friedberg (ots)

Vorsicht vor Phishing-Mails

Wetteraukreis: Ein Großteil der Deutschen erledigt Bankgeschäfte inzwischen online. Banken schützen ihre Kunden mit umfangreichen Sicherungssystemen. Doch auch der Kunde selbst ist gefragt wachsam zu sein, damit Betrüger nicht in den Besitz persönlicher Daten gelangen. Immer wieder und immer etwas abgewandelt tauchen verschiedenste Mails in den Posteingängen von E-Mail-Nutzern auf, die vortäuschen sollen von einer Bank versendet worden zu sein. Der Sinn der Mails: Die Absender wollen an sensible Daten gelangen. Weil dies ein Dauerthema ist, gilt es auch immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen.

Das sollten Sie wissen: Kreditinstitute und Banken werden Ihnen niemals eine Mail schicken, bei der sie aufgefordert werden persönliche Daten einzugeben. Sollten Sie sich unsicher sein, ob die Mail von Ihrer Bank stammt, dann gehen Sie über die Ihnen bekannten Weg auf die Seite der Bank und melden Sie sich auf gewohnte Weise an, um Nachrichten und Informationen abzurufen. Klicken Sie auf keinen Fall auf einen Link in der Mail und folgen Sie auch keinen Aufforderungen etwas herunterzuladen. Sollten Sie noch immer unsicher sein, dann kontaktieren Sie Ihre Bank. Achten Sie grundsätzlich darauf, dass Ihre Geräte (PC, Handy und Co.) ein aktuelles Virenschutzprogramm haben und so helfen einen Angriff auf Ihre Daten abzuwehren.

*

Besonnener Motorradfahrer und weitere Zeugen gesucht

Butzbach: Auf der Bundesstraße 3 zwischen Butzbach und Pohl-Göns beobachtete eine Zeugin am Dienstagmorgen in der vergangenen Woche (18. Juni) ein äußerst gefährliches Überholmanöver. Gegen 06.50 Uhr überholte der Fahrer eines BMW sie über die durchgezogene Linie hinweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er setzte knapp nach einem gerade im Gegenverkehr passierenden PKW zum Überholen an, so dass er vermutlich den dahinterfahrenden Motorradfahrer übersah. Nur dessen besonnener und schneller Reaktion scheint es zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Unfall kam. Dem Motorradfahrer gelang es knapp dem entgegenkommenden überholenden BMW auszuweichen und so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, sucht nun Zeugen des Vorfalls und vor allem den Motorradfahrer, der gebeten wird sich bei der Polizei zu melden. Wer kann zudem Hinweise zu dem in Richtung Pohl-Göns fahrenden braunen 1er BMW und dessen Fahrer geben? Wer hat das Überholmanöver ebenfalls beobachtet?

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell