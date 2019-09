Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Fritteuse auf Herd in Brand geraten

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am Freitag gegen 18.15 Uhr durch eine in Brand geratene Fritteuse. Ein aufmerksamer Zeuge nahm im Treppenhaus des Gebäudes in der Hussenstraße Rauchgeruch und einen ausgelösten Brandmelder wahr. Die verständigte Feuerwehr brach die Wohnungstüre auf und löschte eine auf dem Herd befindliche Fritteuse. Diese war aufgrund einer versehentlich nicht abgeschalteten Herdplatte in Brand geraten. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung.

