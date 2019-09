Polizei Hagen

POL-HA: Nach Parkrempler davongefahren

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05. September, ereignete sich zwischen 11 und 12 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Büddingstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 80-Jährige mit ihrem Pkw aus einer Parklücke fahren. Beim Rangieren kollidierte sie mit einem anderen Fahrzeug, fuhr jedoch ohne anzuhalten davon. Eine 44-jährige Zeugin beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei die Seniorin ausfindig machen. Sie gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Die Frau erhält eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 1.500 Euro.

