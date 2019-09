Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05. September, führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Gegen 18 Uhr fiel den Beamten ein Golf auf, der in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Sie folgten dem Fahrzeug und hielten es im weiteren Verlauf auf dem Graf-von-Galen-Ring an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er musste den Pkw verschlossen auf einem Parkplatz zurücklassen und sich einer Blutuntersuchung unterziehen. Der Hagener erhält zudem eine Strafanzeige.

