Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsteilnehmer bringt durch riskantes Überholmanöver Fahrradfahrerin zu Fall und begeht Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Am Mittwoch, den 31. Juli, gegen 14:30 Uhr, befährt eine 30-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Hafenstraße aus Richtung der Königinhofstraße in Richtung der Kreuzung Scharnhorststraße. Wie sie den Beamten des Polizeireviers Ost berichtet, wird sie in Höhe des OBI-Marktes von einem größeren Fahrzeug, in der Form eines "Sprinters", trotz Gegenverkehrs überholt. Der alte, weiße und verrostete Wagen fuhr so dicht an ihr vorbei, dass sie immer mehr ausweichen musste und schließlich gegen den Bordstein stieß. Sie kam dadurch mit ihrem Fahrrad zu Fall und stürzte auf den angrenzenden Bürgersteig. Dabei zog sie sich Hämatome im Gesicht und einige Schürfwunden im Arm- und Beinbereich zu. Der Fahrer des weißen Wagens, der möglicherweise den Unfall nicht bemerkt hat, bog im Kreuzungsbereich nach rechts ab. Da der Unfallverursacher seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nachgekommen ist und den Unfallort verlassen hat, ohne seine Personalien und Beteiligung zu hinterlassen, sind die ermittelnden Beamten der Kasseler Verkehrsunfallfluchtgruppe nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfall und den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Die Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Tel. 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

