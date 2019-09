Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gartenlauben

Hagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Kleingartenanlage Ischeland an der Fleyer Straße zu drei Einbrüchen in Gartenlauben. Zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 13:45 Uhr am Mittwoch hebelten die Täter die Eingangstüren der Gartenhütten auf und drangen in die Gebäude ein. Was die Einbrecher genau entwendeten, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen sie vor allem Alltagsgegenstände als Beute mit, darunter ein TV-Gerät und eine Kaffeemaschine. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell