Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit betrunkenem Radfahrer - Schwerverletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 03.09.2019, fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein 58-Jähriger in seinem Renault die Lindenbergstraße entlang. Gegen 16:30 Uhr verließ zeitgleich ein 31-jähriger Fahrradfahrer einen Parkplatz. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, obwohl der 58-Jährige noch einen Ausweichversuch unternahm. Der 31-Jährige wurde auf die Straße geworfen. Dabei verletzte er sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer vermutlich Alkohol konsumiert hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

