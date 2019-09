Polizei Hagen

POL-HA: Nach Taschendiebstahl festgenommen

Hagen (ots)

Ein 18-jähriger Taschendieb versuchte am Dienstag, 18:05 Uhr, an einem Gleis des Hagener Hauptbahnhofes, einem 64-jährigen Mann die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Als er die Brieftasche jedoch fallen ließ, wurden andere Zeugen, darunter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, auf den Mann aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. DenTäter, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte und gegen den eine Aufenthaltsermittlung bestand, nahmen die Beamten vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren ein.

