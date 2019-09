Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Hagener Straße gesucht

Hagen (ots)

Am Dienstag, 03. September, ereignete sich gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hagener Straße, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sich ein Bus an der der Haltestelle Kapellenstraße wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Ein bisher unbekannter Fahrer eines rot-orangenen Mittelklasse-Pkws bremste sein Auto nahezu bis zum Stillstand ab, um dem Bus augenscheinlich die Einfahrt zu ermöglichen. Plötzlich wechselte das Auto jedoch ohne Ankündigung abrupt auf den danebenliegenden Fahrstreifen.

Eine 58-jährige Mini-Fahrerin musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter der Frau befindlicher 53-jähriger Audi-Fahrer konnte ebenfalls noch rechtzeitig bremsen, wurde jedoch im weiteren Verlauf von einem Lkw auf das Fahrzeug der Hagenerin geschoben. Der 57-jährige Lkw-Fahrer und die Mini-Fahrerin blieben unverletzt. Der Fahrer des Audis verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, konnte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der unbekannte Fahrer des Mittelklasse-Pkw entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Die Unfallbeteiligten konnten lediglich angeben, dass das Fahrzeug in Dortmund gemeldet ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

