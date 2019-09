Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer verletzt sich leicht nach Zusammenstoß mit Auto

Hagen (ots)

Am Montag, 02. September, kam es gegen 13:15 Uhr auf der Becheltestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Bei dem Unfall verletzte sich der 28-jährige Radfahrer leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Hagener mit seinem Mountainbike auf dem Bürgersteig in Richtung Herdecker Straße, als sich ein Opel aus einer Grundstücksausfahrt kommend in den fließenden Verkehr einordnen wollte. Dabei prallte der Fahrradfahrer gegen den Opel eines 30-Jährigen und stürzte. Der Fahrradfahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

