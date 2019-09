Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Einbruch in Outdoor-Outlet

Hagen (ots)

In den vergangenen Monaten registrierte die Polizei mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in das Schwenke-Center an der Elberfelder Straße. Am Montagmorgen, 01:30 Uhr, löste erneut die Alarmanlage aus. Einen 32-jährigen Verdächtigen konnten die Einsatzkräfte am Haupteingang antreffen, auf dem Boden befand sich zahlreiches Diebesgut, darunter ein Fahrrad. Als sich herausstellte, dass der Verdächtige der Einbrecher war, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Das Diebesgut mit einem Wert von rund 800 Euro wurde in die Filiale zurück gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

