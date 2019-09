POL-HA: 233 neue Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter in Hagen

Polizei Hagen

Behörden- und Ausbildungsleitung der Polizei Hagen empfingen am Montag, 02.09.2019, 233 junge Frauen und Männer, die nach einem Auswahlverfahren ihre Polizeiausbildung beginnen. Ziel ist die Ernennung zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar nach drei Jahren und der Erwerb des akademischen Titels Bachelor of Arts. In den kommenden Monaten erwartet die Neuankömmlinge eine Kombination aus Theorie, Training und Praxis. Nach einer ersten Theoriephase an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Hagen folgt eine Trainingszeit in der Polizeischule in Selm, bevor die echte Polizeipraxis in einer der Kooperationsbehörden beginnt (Siegen-Wittgenstein, Olpe, Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr-Kreis, Bochum und Hagen).

