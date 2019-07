Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 14.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Wohnungseinbruch - Rodenbach

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Bachgrabenweg in Niederrodenbach ein. Sie hebelten vermutlich die Terrassentür des Anwesens auf, durchsuchten alle Räume und durchwühlten Schränke, bevor sie mit Schmuck, Bargeld und Wertgegenständen der Bewohner wieder in unbekannte Richtung flüchteten. Der Gesamtschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 14..07.19, Müller, PvD

