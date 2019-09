Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt mit über 1,8 Promille in Haspe unterwegs

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 20:30 Uhr, bemerkte ein Hagener am Hasper Bahnhof einen Renault. Dieser touchierte während der Fahrt mehrere Male die Gehwegkante mit den Reifen. Obwohl 50 km/h erlaubt waren, bewegte sich die Fahrerin mit zirka 25 km/h die Straße Büddinghardt und später die Oedenburgstraße entlang. Die 59-Jährige fuhr auf der Grundschöttler- und Harkorstraße nicht nur einmal in den Gegenverkehr. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten konnten die Hagenerin noch auf der Straße antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Auf der Wache wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

