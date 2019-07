Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gebäude brennt nieder/ Am Mittwoch stand ein Gebäude in Faurndau in Flammen.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr brannte es in der Friedhofstraße. Dort stand eine Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand. Auch ein Smart, der in der Nähe stand, wurde stark beschädigt. Das Gebäude diente als Lagerhalle. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittler der Göppinger Polizei (07161/632360) haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

++++1241827

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell