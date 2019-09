Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2019, kam es in der Gutenbergstraße zu einer Schlägerei. Offenbar fuhr ein 28-Jähriger einem 23-Jährigen nach einem Verkehrsunfall hinterher. Als beide Fahrzeuge verkehrsbedingt anhielten, kam es zum Wortgefecht. Infolgedessen schubste der 28-Jährige den 30-jährigen Beifahrer und schlug ihm so hart in das Gesicht, dass er später in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Danach fuhr der Randalierer davon. Da das Kennzeichen des Schlägers noch vom Unfalleinsatz bekannt war, war die Fahndung der Polizei schnell erfolgreich. Im Bereich des Wilhelmsplatzes konnte der Tatverdächtige ergriffen werden. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die genauen Hintergründe ermittelt die Hagener Kripo.

