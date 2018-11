POL-PDNR: Betzdorf - Fahrten unter Alkohol u. Drogeneinfluss

Betzdorf (ots) - In der Nacht zum Montag wurden insgesamt drei Verkehrsteilnehmer auffällig, weil sie Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatten. Gegen 21:20 Uhr wurde ein 54-Jähriger mit seinem Pkw in Nauroth, Schulstraße, zur Verkehrskontrolle angehalten. In der Atemluft des 54-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine forensische Atemalkoholmessung ergab einen relevanten Alkoholgehalt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 54-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Gegen 23:50 Uhr wurde ein 22-Jähriger mit seinem Pkw in Daaden, Schaftrift zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem 22-Jährigen konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Bei der Durchsuchung konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen 04:20 Uhr wurde ein 52-Jähriger mit seinem Pkw in Hövels, Hauptstraße, zur Verkehrskontrolle angehalten. Der 52-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

