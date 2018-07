POL-OG: Sinzheim - Unbemerkt hochwertige Uhr abgestreift, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots) - Einem 76 Jahre alten Mann wird sein Einkauf am Dienstagmittag in einem Baumarkt in der Industriestraße wohl noch längere Zeit im Gedächtnis haften bleiben. Beim Einladen seines zuvor erworbenen Baumaterials in seinen Mercedes zeigte sich ein vermeintlich hilfsbereiter Mann als sehr zuvorkommend. Er bot dem Senior gegen 12.30 Uhr seine Unterstützung an. Gemeinsam wurden die 40 Kilogramm schweren Zementsäcke verladen. Im Anschluss wollte der freundliche Helfer Geld gewechselt haben, was der Mittsiebziger allerdings ablehnte. Zu Hause musste der Baumarktkunde dann überrascht feststellen, dass die Dienste des als circa 30 bis 35 Jahre alt beschriebenen Mannes mit arabischem Aussehen wohl doch nicht ganz uneigennützig waren. Unbemerkt und mit flinken Händen hat der Unbekannte dem 76-Jährigen offensichtlich dessen getragene Armbanduhr abgestreift und entwendet. Das hochwertige Schmuckstück hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Verdächtige ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß mit normaler Figur und heller Haut. Er hat volles, schwarzes und leicht gewelltes Haar, sprach akzentfreies Deutsch und trug ein helles Hemd sowie eine dunkle Hose. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell