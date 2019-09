Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in der Karolingerstraße schlug fehl

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 17.09.2019, stellte der Mieter der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koblenzer Karolingerstraße frische Hebelspuren an seiner Wohnungstür fest. Durch diese wurde das Türblatt beschädigt. Die Tür wurde konnte jedoch von dem oder den Tätern nicht geöffnet werden. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

