Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw in Koblenz aufgebrochen - Handtasche vom Rücksitz geklaut

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 18.09.2019, wurde auf dem Kundenparkplatz eines Autohauses in Koblenz, Andernacher Straße 232, ein Pkw aufgebrochen. An dem silberfarbenen Mercedes, der dort zwischen 13.50 Uhr und 14.20 Uhr abgestellt war, wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Damenhandtasche geklaut, die unter einer Jacke versteckt, auf dem Rücksitz abgelegt war. In der braunen Ledertasche befanden sich Handy, Führerschein, Ausweis sowie eine Geldbörse mit EC-Karte und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell