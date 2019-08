Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geschickte Taschendiebe ++ Schulkind vom Auto angefahren ++ Motorradfahrer übersehen ++ 64-Jährige bei Unfall auf der Kreuzung verletzt ++ Auffahrunfall mit Folgen ++

Rotenburg (ots)

Geschickte Taschendiebe

Zeven/Tarmstedt. Besonders geschickte Taschendiebe haben am Dienstag zwei Frauen beim Einkaufen bestohlen. Am Vormittag traf es eine 80-jährige Zevenerin in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth. Eigentlich hatte die Seniorin vieles richtig gemacht. Sie trug ihre Geldbörse in einer verschlossenen Handtasche dicht am Körper. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass Unbekannte das Portemonnaie mit Bargeld und ihrem Personalausweis gestohlen hatten. Mittags gegen 12 Uhr traf es eine 66-jährige Kundin eines Discounters an der Bremer Landstraße in Tarmstedt. Auch sie hatte ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Umhängetasche am Körper bei sich. Obwohl die Tasche mit einem Druckknopf verschlossen war, gelang den Täter der Diebstahl. Um sich vor Taschendieben besser zu schützen, empfiehlt die Polizei Wertgegenstände vor dem Einkaufen in die Jackeninnentaschen zu stecken.

Schulkind vom Auto angefahren

Elsdorf. Am Dienstagmorgen ist ein 10-jähriger Junge in der Dorfstraße von einem Auto angefahren worden. Das Kind sei kurz vor 7 Uhr auf die Straße gelaufen, um seinen Schulbus zu erreichen. Ein 45-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sittensen hatte mit dieser Situation vermutlich nicht gerechnet. Er konnte eine Kollision mit dem Jungen nicht mehr vermeiden. Der 10-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Motorradfahrer übersehen

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Westring/Eichenstraße sind am Dienstagvormittag beide Unfallbeteiligte verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Sottrum hatte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mazda von der Eichenstraße auf den Westring einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich einen 53-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Verden. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der Biker schwere und die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund fünfzehntausend Euro.

64-Jährige bei Unfall auf der Kreuzung verletzt

Groß Meckelsen. Am Dienstagvormittag ist eine 64-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Sittensen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Bahnhofstraße verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Scheeßel hatte ihren Wagen vermutlich übersehen, als sie dort mit ihrem Toyota abbiegen wollte. Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit zehntausend Euro.

Auffahrunfall mit Folgen

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Wesermünder Straße ist am Dienstagnachmittag ein 37-jähriger Autoinsasse verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Osterholz hatte gegen 14.45 Uhr verkehrsbedingt halten müssen. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Oerel hielt mit seinem VW Golf hinter dem stehenden Mercedes an. Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Nordkreis erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den Golf auf und schob ihn auf den Mercedes. Dabei zog sich der Beifahrer im Mercedes leichte Verletzungen zu. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus.

