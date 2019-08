Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbrüche ++ Verkehrsdelikte ++ Brand von Müllcontainern

Rotenburg (ots)

Bremervörde: Im Zeitraum zwischen 17.00 - und 19.30 Uhr kam es am Samstag in der Hermann-Löns-Straße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Dabei hatte der unbekannte Täter relativ leichtes Spiel. Er öffnete eine auf Kipp stehende Terrassentür, drang in das Haus ein und entwendete einen PC. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Steddorf: Bereits am Freitag drangen Unbekannte zwischen 17.00 - 22.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Unter den Linden ein, indem sie die Verglasung einer Terrassentür einschlugen und so in Haus gelangten. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und verließen das Objekt mit diversem Diebesgut. Der Gesamtschaden dürfte sich um 1000 Euro bewegen.

Hemsbünde: Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend stellten die Beamten der Rotenburger Polizeiwache einen 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Hemsbünde fest, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain führte. Nach Entnahme der obligatorischen Blutprobe wurden gegen ihn Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Riekenbostel: Mehrere Zeugen hielten am Samstag in den frühen Morgenstunden einen 20-jährigen Pkw-Fahrer fest, der zuvor unter erheblichem Alkoholeinfluss stehend mit seinen Pkw unterwegs war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Trunkenheitsfahrt folgte.

Groß Meckelsen: Gegen 04:15 Uhr wurde ein Anwohner aus Groß Meckelsen durch einen lauten Knall geweckt. Auf der L142 bemerkte er im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße einen verunfallten PKW, der zuvor mit einer Gartenbegrenzungsmauer und einer Straßenlaterne kollidiert war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und ließ den PKW auf der Fahrbahn zurück, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. Die eingesetzten Streifenbesatzungen stellten vor Ort ein größeres Schadensbild fest und mussten sich um die Verkehrssicherung des auf der Fahrbahn zurückgelassenen silbernen VW Kombis kümmern. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste eine Spezialfirma mit der Fahrbahnreinigung beauftragt werden. Die umgefahrene Straßenlaterne wurde im Tagesverlauf durch den zuständigen Betreiber gesichert. Der Gesamtschaden wird mit rund 10000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, der am Sonntagmorgen die Landesstraße 142 mit einem silbernen VW Kombi in Richtung Sittensen befuhr, werden geben, sich mit der Polizei in Zeven unter 04281/93060 in Verbindung zu setzen.

Zeven: Um 02:25 Uhr teilte ein Bewohner des Zevener Eschenwegs über Notruf 4 brennende Müllcontainer mit. Durch die Feuerwehr Zeven konnte der Brand gelöscht werden, jedoch wurde eine unmittelbar angrenzende Garage und der darin befindliche PKW beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich um 30000 Euro bewegen. Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch den Ermittlungsdienst der Polizei Zeven geführt. Zeugen, die im infrage kommenden Tatzeitraum Beobachtungen getätigt haben, werden geben, sich mit der Polizei in Zeven unter 04281/93060 in Verbindung zu setzen.

