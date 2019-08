POL-ROW: ++ 37-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ 18-jährige Fahranfängerin bei Unfall verletzt ++ Vor dem Bahnübergang - Bus setzt gefährlich zurück ++ Auffahrunfall mit Kettenreaktion ++

Polizeiinspektion Rotenburg

37-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Rüspel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 130 ist eine 37-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Sittensen am Montagmorgen verletzt worden. Die Frau war gegen 6 Uhr früh mit ihrem Skoda zwischen Freyersen und Elsdorf unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve in der Eichenstraße nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum. Dabei zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

18-jährige Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Offensen. Am Montagabend ist eine 18-jährige Fahranfängerin aus der Samtgemeinde Selsingen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 130 verletzt worden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die junge Frau gegen 21.30 Uhr mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Mit leichten Verletzungen wurde sie im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Vor dem Bahnübergang - Bus setzt gefährlich zurück

Bremervörde/Hesedorf. Weil er mit seinem Linienbus am Bahnübergang Landwehrdamm zu dicht vor den Schienen stand, musste ein 59-jähriger Busfahrer aus der Samtgemeinde Zeven am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr zurücksetzen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den Mazda einer 50-jährigen Autofahrerin aus Buxtehude, die direkt hinter dem Bus stand. Bei dem Aufprall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Auffahrunfall mit Kettenreaktion

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr drei Menschen verletzt worden. In Höhe des Sottrumer Ortsschildes mussten ein 64-jähriger Autofahrer aus Bremen, ein 47-jähriger Mann aus dem Heidekreis und ein 30-jähriger Scheeßeler mit ihren Fahrzeugen verkehrsbedingt hintereinander anhalten. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Rotenburg erkannte diese Situation vermutlich zu spät, fuhr mit seinem VW Transporter auf und schob die Fahrzeuge vor ihm aufeinander. Dabei wurden die Insassen leicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 27.000 Euro an.

Polizei schnappt Rollerfahrer ohne Patent

Stuckenborstel. Beamte der Polizeistation Sottrum haben am Montagmittag einen 58-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Sottrum aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Stuckenborsteler Straße unterwegs, als ihn die Polizei stoppte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller besaß. Außerdem hatte der 58-jährige ein grünes Versicherungskennzeichen von einem anderen Motorroller an seinem Flitzer angebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Erpresserische E-Mails haben keinen Erfolg

Fintel/Heeslingen. Ein 45-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Fintel und eine 75-jährige Frau aus Heeslingen haben in den vergangenen Tagen jeweils eine erpresserische Email erhalten. Dem Mann wurde gedroht, Videos mit sexuellen Handlungen von ihm zu veröffentlichen, wenn er nicht 5000 Euro an eine Bitcoin Adresse überweisen würde. Die 75-Jährige sollte den gleichen Betrag in Bitcoins zahlen. Auch hier würden sonst kompromittierende Fotos von ihr weitergegeben. In beiden Fällen reagierten die Betroffenen richtig. Sie zahlten nicht und schalteten die Polizei ein.

Holzpaletten gestohlen

Lauenbrück. Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes rund dreißig Holzpaletten von der Baustelle einer Seniorenresidenz an der Straße Im Heidhorn gestohlen. Die Paletten standen auf dem Vorplatz des Neubaus. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sind. Deshalb bitten die Beamten unter Telefon 04265/1700 um sachdienliche Hinweise.

Einbruch in Fahrerkabine eines Sattelzuges

Lengenbostel. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter an der Feldstraße in die Fahrerkabine einer geparkten Sattelzugmaschine eingestiegen. Wie das das geschafft haben, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeug nahmen die Unbekannten die Fahrzeugpapiere, Kfz-Zubehör, ein Mobiltelefon, ein Navigationsgerät und eine Tankkarte mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sittensen unter Telefon 04282/594140.

