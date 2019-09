Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Handbremse nicht angezogen

Schallodenbach (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots)

Ohne die Handbremse anzuziehen und mit laufendem Motor, stellte eine 42-Jährige am Mittwochmorgen ihren Wagen in der Schloßstraße ab. Als die Autofahrerin kurz ausgestiegen war, machte sich ihr Fahrzeug selbstständige. Der Pkw rollte im Leerlauf rückwärts die abschüssige Straße hinab und krachte in ein parkendes Auto. An beiden Wagen entstand Sachschaden. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwas mehr als 2.000 Euro. Die 42-Jährige erwartet ein Verwarnungsgeld. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell