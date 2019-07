Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sachbeschädigungen durch Feuer

Parchim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Parchim durch unbekannte Täter der Inhalt von mehreren aus Kunststoff bestehenden Papiercontainern auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt. Hierbei wurden insgesamt 12 Papiercontainer und deren Inhalt zerstört. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Goethestraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell