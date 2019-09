Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spinde und Schließfächer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich begünstigt durch Bauarbeiten und eine offenstehende Haustür sind Diebe am Dienstagmorgen in der Innenstadt in die Personalräume einer Parfümerie eingestiegen. Sie brachen die Spinde und Schließfächer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Ob daraus etwas fehlt, steht bislang nicht fest. Die Einbrecher verursachten Sachschaden, den die Polizei auf etwa 300 Euro schätzt. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

