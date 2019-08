Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190824 - 906 Frankfurt-Oberrad: Vermisstensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Seit Freitag, den 23. August 2019, gegen 14.30 Uhr, wird die 73-jährige Hildegard Ziegler-Vogt aus einem Wohnheim im Stadtteil Oberrad vermisst. Die Vermisste bedarf ärztlicher Hilfe.

Frau Ziegler-Vogt wird beschrieben als etwa 160 cm groß, von kräftiger Gestalt, mit langen, grauen Haaren. Sie trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer geblümten Bluse.

Ein Lichtbild der Hildegard Ziegler-Vogt ist dieser Meldung beigefügt.

