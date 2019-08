Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190823 - 904 Frankfurt-Innenstadt: Diebstahl von Laptop

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag entwendeten Unbekannte einen Rucksack in einem Schnellimbiss in der B-Ebene der Hauptwache und erbeuteten so einen Laptop. Die Täter wurden dabei von der Überwachungskamera gefilmt.

Ein 29-jähriger Offenbacher erlebte gestern gegen 13:45 Uhr eine böse Überraschung. Unbekannte hatten ihm nämlich seinen Rucksack gestohlen, während er zu Mittag aß. In dem Rucksack befand sich neben persönlichen Dokumenten noch ein hochwertiger Laptop. Bei der anschließenden Sichtung der Überwachungsaufnahmen durch die Polizei stellte sich heraus, dass zwei junge Männer bei dem Diebstahl gefilmt worden waren. Die Ermittlungen zur Identität der Täter dauern an.

