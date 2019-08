Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190823 - 902 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollstuhlfahrer - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es in der Hanauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollstuhlfahrer beim Überqueren der Gleise von der Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 16:50 Uhr überquerte ein 55-jähriger Rollstuhlfahrer rückwärts die stadteinwärts verlaufende Fahrbahn der Hanauer Landstraße. Die entsprechende Fußgängerampel zeigte dabei grün. Er erreichte so die in der Mitte der Straße verlaufende Gleisanlage, deren Überqueren durch eine weitere Fußgängerampel geregelt wird. Diese ist unabhängig von der erstgenannten Ampel geschaltet und zeigte ersten Ermittlungen zufolge vermutlich rot. In diesem Bereich geriet der Rollstuhlfahrer auf die Straßenbahngleise und wurde von der vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift und dabei lebensgefährlich verletzt. Die 42-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet daher alle Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-10500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell