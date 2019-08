POL-WE: Erfolgreiche Codieraktion in Bad Nauheim ++ Nicht nur ein Ladendieb in Altenstadt ++ Beim Sport bestohlen in Bad Vilbel ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 16.8.2019

Kennzeichendiebstahl

Butzbach: Das amtliche Kennzeichen eines roten Anhängers, FB - BJ 1995 entwendeten Diebe am letzten Sonntag (11.8.). In der Zeit von 4 Uhr bis 9 Uhr montierten sie das Nummernschild des "Am Jungborn" in Bodenrod abgestellten Humbaur-Trailers ab. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Erfolgreiche Codieraktion

Bad Nauheim: Seit Mittwoch (14.8.) verfügen wieder 36 Fahrräder mehr über die sogenannte F.E.I.N.-Codierung. Damit sind sie ihren Besitzern über den eingravierten Code persönlich zuzuordnen. Polizeioberkommissarin Karina Kohnert und Schutzmann vor Ort Bernd Büthe codierten im Akkord, um die Räder sicherer vor Verlust durch Diebstahl zu machen. Die Diebe schrecken häufig vor dem Klau codierter Räder zurück. Sollten sie damit erwischt werden ist schnell klar, dass das Gefährt nicht ihnen gehört und sie sind überführt. Sollte es doch einmal zum Diebstahl eines Rades mit der Gravur kommen und es aufgefunden werden, lässt sich der Besitzer schnell anhand der F.E.I.N-Nummer ermitteln und informieren. Das Rad kann zurückgegeben werden. Egal ob Besitzer von herkömmlichen Rädern oder E-Bikes, alle waren zufrieden mit der Aktion und radelten mit einem sicheren Gefühl nach Hause. Es wird weitere Codierungsaktionen geben. Die Termine hierzu erfahren sie aus Ankündigungen in der örtlichen Presse oder über die Homepage der Polizei www.polizei.hessen.de/Dienststelle/PolizeipräsidiumMittelhessen

Diebe erbeuten Bargeld

Rosbach: Zwischen Dienstag (13.8.) gegen 21 Uhr und Mittwoch (14.8.) gegen 6 Uhr drangen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Konrad-Adenauer-Straße in Ober-Rosbach ein. Neben einem Diebstahl aus den Räumen der Sozialstation, wie am 14.8. berichtet, drangen möglicherweise die gleichen Täter ebenfalls in das dortige Nagel- und Kosmetikstudio und ein Firmenbüro ein. Sie brachen Schränke auf und öffneten gewaltsam Geldkassetten. Insgesamt erbeuteten sie 325 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06033/601-0 entgegen.

Tür von Bagger gestohlen

Nidda: Im Rahmen von Straßenbauarbeiten stand in der Kirchstraße in Borsdorf ein roter Minibagger der Marke Neuson. Die Maschine war auf einem Schotterparkplatz vor dem dortigen Friedhof abgestellt. Zwischen Mittwoch (14.8.) gegen 18 Uhr und Donnerstag (15.8.) gegen 14 Uhr bauten Diebe die rechte Glastür des Baggers aus. Dabei gingen sie fachmännisch vor. Hinweise auf die Türendiebe nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Container aufgebrochen

Nidda: Auf einer Baustelle in Raun, längs der Hohensteiner Straße trieben Einbrecher ihr Unwesen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag früh hebelten sie Baustellencontainer auf und entwendeten daraus eine Trennmaschine und einen Werkzeugkasten. Die Beute hat einen Wert von ca. 1500 Euro. Am Container entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Nicht nur ein Ladendieb

Altenstadt: Nachdem ein Ladendieb 18 Packungen Männercreme ohne zu bezahlen an der Kasse eines Discounters in der Altenstädter Straße in Lindheim vorbeigeschmuggelt hatte, fing ihn der dortige Detektiv ab. Der Langfinger bekam kalte Füsse, als der Detektiv die von ihm angegebenen Personalien eines slowenischen Passes überprüfte. Er sprang aus dem Fenster und flüchtete zu Fuß zu einem, in einem Auto vor dem gegenüberliegenden Getränkemarkt wartenden, Komplizen. Der Detektiv ließ sich jedoch nicht abhängen. Er eilte dem Gauner hinterher und schnappte ihn, bevor er sich im PKW davonmachen konnte. Der Komplize aber verschwand über alle Berge. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Dieb um keinen Unbekannten handelt. Der 28-Jährige Georgier beging nicht seinen ersten Diebstahl und ist deutschlandweit tätig. Gegen ihn bestehen mehrere Haftbefehle auch aus anderen Bundesländern. Der solwenische Pass erwies sich als Totalfälschung, weshalb ihn neben dem Diebstahlsverfahren auch noch eines wegen Urkundenfälschung erwartet. Der Mann wartet nun im Gefängnis auf seine Strafe und seine Abschiebung nach Georgien.

Spiegel abgefahren

Altenstadt: Offenbar im Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den am Fahrbahnrand der Vogelsbergstraße geparkten VW Passat. Dabei riss der linke Außenspiegel ab. Der Verursacher floh von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 450 Euro zu kümmern. Der Vorfall trug sich zwischen Donnerstag (15.8.) 23 Uhr und Freitag (16.8.) 7 Uhr zu. Hinweise auf den Unfallflüchtigen und sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Beim Sport bestohlen

Bad Vilbel: Während ein 17-Jähriger am Mittwoch seinem sportlichen Training auf dem Sportplatz in Dortelweil nachging, plünderten dreiste Diebe seine Tasche. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr entnahmen die Langfinger aus der in der Umkleide zurück gelassenen Tasche des jungen Mannes ein paar Airpods Kopfhörer und Bargeld im Gesamtwert von ca. 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



