Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190823 - 903 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagmorgen (22.08.2019) konnte im Bahnhofsviertel bei einem 32-jährigen Mann ein Mountainbike sichergestellt werden, welches zuvor in Nieder-Wöllstadt gestohlen wurde.

Der Mann befand sich gegen 10:00 Uhr mit dem Fahrrad in der Taunusstraße, als er von Polizeikräften einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei machte er vor den Beamten zweifelhafte Angaben zur Herkunft des Rades. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, wem das Fahrrad gehört, wurde es sichergestellt. Die Polizeibeamten entließen den Mann nach der Aufnahme seiner Personalien vor Ort. Durch weitere Ermittlungen konnte der Verkäufer (Fahrradhändler) des Rades ausfindig gemacht werden, was schließlich eine Kontaktaufnahme mit dem tatsächlichen Eigentümer ermöglichte. Dieser konnte angeben, dass das Rad noch am gleichen Tag in Nieder-Wöllstadt gestohlen wurde. Den zuvor bei der Kontrolle entlassenen 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

