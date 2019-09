Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in leerstehende Wohnung

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind am Montag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in eine leerstehende Wohnung eingebrochen. Den Einbruch bemerkte am späten Abend ein Bewohner des Mehrfamilienhauses. Im Türblatt der Erdgeschosswohnung war ein Loch. Offensichtlich hatten Unbekannte die Glasfüllung eingeschlagen, hindurchgegriffen und so die Tür geöffnet. Beute machten die Einbrecher wohl nicht, stattdessen hinterließen sie Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

