Polizei Lippe

POL-LIP: Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

32805 Horn-Bad Meinberg - (ho) In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Vahlhausener Straße ein. Die Einbrecher nutzten ein auf Kipp stehendes Kellerfenster als Einstieg und entwendeten aus dem Schlafzimmer Bargeld und eine Armbanduhr. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

