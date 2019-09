Polizei Lippe

POL-LIP: Zusammenstoß beim Wenden

Lippe (ots)

32805 Horn-Bad Meinberg - (ho) Am Freitagabend verursachte ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Barntrup einen Verkehrsunfall beim Wenden auf der Pyrmonter Straße. Der Mann hielt mit seinem Peugeot zunächst auf dem Bushaltestreifen in Fahrtrichtung Wöbbel rechts neben dem Fahrstreifen an und wollte dann in einem Zug wenden. Dabei übersah er einen PKW Toyota, der aus Richtung Belle kam und traf ihn am Heck. Durch den Anprall geriet der Toyota rechts auf den Grünstreifen, kollidierte frontal mit der Friedhofsmauer, drehte sich und prallte erneut gegen die Friedhofsmauer. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gesamtsachschaden 8000 Euro.

