POL-LIP: Unfallflucht am Wilbaser Markt

32825 Blomberg - (ho) Am Freitagabend wurde eine Fußgängerin beim Verlassen des Wilbaser Marktes von einem PKW angefahren und verletzt. Nachdem die 20-jährige Frau aus Bad Pyrmont den Wilbaser Markt verlassen hatte, wurde sie von einem PKW erfasst, der die Wilbaser Straße in Fahrtrichtung Herrentrup befuhr. Dabei verletzte sich die Frau am Fuß. Anschließend entfernte sich der PKW, ohne dass sich der/die Fahrer/Fahrerin um die verletzte Frau kümmerte oder seinen Wartepflichten nachkam. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. T. 05231-6090.

