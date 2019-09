Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: technischer Defekt bei Durchführung Probealarm

Birkenheide (ots)

Am 07.09.2019, ab 12:00 Uhr, kommt es bei Auslösung des obligatorisch an jedem ersten Samstag im Monat durchzuführenden Probealarms an der Albertine-Scherer-Schule zu einer technischen Störung, worauf der akustische Alarm ca. 30 Minuten lang anhält und eine große Öffentlichkeitswirkung verursacht. Laut Rückmeldung des Wehrleiters der freiwilligen Feuerwehr kann die Störung letztlich beseitigt werden, so dass die Anlage wieder ordnungsgemäß funktioniert.

