POL-PDLU: Speyer - Altstadtfest am Freitag

Gegen Mitternacht schlug nach vorangegangenem Streit ein 46-jähriger Mann mit der Faust ins Gesicht seines 55-jährigen Kontrahenten und flüchtete. Durch Polizeikräfte wurde er jedoch identifiziert.

Gegen 01.00 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Domplatz durch einen 17-jährigen Jugendlichen lautstark durch das Akronym "ACAB" beleidigt. Dies ist die gängige Abkürzung für "All Cops are Bastards".

Um 02.20 Uhr gerieten in der Widdergasse ein 26- und ein 30-jähriger Mann in Streit, welcher auch hier in einem Faustschlag ins Gesicht des Älteren der beiden seinen Höhepunkt fand.

Um 03.00 Uhr trat in der Hasenpfuhlstraße ein 29-jähriger Mann einen Stehtisch kaputt.

In allen Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

