POL-PDLU: (Altrip) Betrugsversuch - Anruf eines angeblichen Polizeibeamten

Am Mittwoch, 17.04.2019, 20:45 Uhr, erhielt eine Altriperin einen Anruf einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Es wäre in Altrip eingebrochen worden und nun seien die Täter unterwegs in Richtung ihrer Wohnadresse. Bei weiteren Detailfragen wurde die Angerufene misstrauisch. Nachdem sie dies ihrem Gesprächspartner gegenüber vermittelt hatte, beendete dieser das Telefonat. Im Anschluss kontaktierte die Angerufene die Polizei, um sich zu vergewissern, ob sie tatsächlich von dieser zuvor angerufen worden war. Das war nicht der Fall. Es wird nun unter anderem wegen versuchten Betruges ermittelt, denn in der Regel ist es in solchen Fällen Ziel des Täters Wertgegenstände unter dem Deckmantel "Schutz vor den nahenden Einbrechern" zu erlangen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und rät bei Zweifeln zur Kontaktaufnahme wie vorliegend geschehen.

