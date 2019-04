Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl (42-1704)

Speyer (ots)

17.04.2019, 12.40 Uhr Drei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren entfernten in einem Einkaufsmarkt in der Auestraße die Sicherungsetiketten an 20 Jack Daniels Flaschen und verstauten diese zusammen mit einer Lautsprecherbox, 28 Duftbäumen und sechs Packungen Puma Socken in Taschen und verließen den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Danach wurden sie Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Gesamtwert der Gegenstände liegt bei 510 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell