Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Haßloch (ots)

Wie durch nachträgliche Anzeigenerstattung bekannt wurde, kam es am Montag, 22.07., zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, zu einem Vorfall auf dem Bürgersteig in der westlichen Langgasse in Haßloch zwischen Einmündung Ohliggasse und Kühngasse. Die 19-jährige Anzeigenerstatterin sei aus ihrem Pkw ausgestiegen. Kurz zuvor hatte eine Frau mit ihrem angeleinten Hund die Stelle passiert. Der Hund habe sich dann losgerissen und die 19-jährige in den linken Unterarm gebissen, die daraufhin ärztlich behandelt werden musste. Die Hundehalterin, die zwischen 28 und 33 Jahren alt sein dürfte, vermutlich Mitteleuropäerin mit schwarzen langen Haaren, entfernte sich, nachdem sie die Leine vom Boden aufgenommen hatte, vom Ereignisort, ohne ein Wort mit der Verletzten gewechselt zu haben. Die Fellfarbe des Hundes ist schwarz, vermutlich handelt es sich um einen Pitbull, der zum Ereigniszeitpunkt ein silbernes Halsband trug. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls oder von Personen, denen der Hund oder die Hundehalterin bekannt ist, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

