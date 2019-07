Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feriensommer für Kinder bei der Polizei Neustadt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auch in diesem Jahr fand an zwei Tagen jeweils eine Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Neustadt statt. Jeweils 15 Kinder im Alter zwischen 8-12 Jahren besuchten die hiesige Polizeidienststelle. Die Kinder durften einmal in die Arbeit der Polizei hineinschnuppern und es fand eine Führung durch das Polizeigebäude statt. Es gab viele interessante Erfahrungen zu machen und von den Kindern wurden viele Fragen gestellt. Durch zwei Beamtinnen des Wechselschichtdienstes wurde deren Arbeit sowie die mitgeführten Einsatzmittel während der Streifenfahrt vorgestellt. Weiterhin durften die Polizeifahrzeuge bestaunt und auf dem Polizeimotorrad probegesessen werden. Auch die Vorführung mit den Polizeidiensthunden durch die Kolleginnen der Diensthundestaffel zählte zu einem Highlight des Vormittags. Nach zweistündigem Programm konnten die Kinder mit vielen neuen Eindrücken zum Polizeiberuf an ihre Eltern übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell