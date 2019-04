Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gutscheincodes ergaunert

Borken (ots)

Der vermeintliche Service entpuppte sich im Nachhinein als Betrug: Ein Unbekannter meldete sich am Dienstag telefonisch in einer Tankstelle in Borken. Der Betrüger behauptete, ein Gerät austauschen zu wollen, das zum Ausgeben von Online-Guthaben-Codes dient. Im Vorfeld bräuchte er aus technischen Gründen allerdings mehrere Guthaben-Codes. Der Mitarbeiter der Tankstelle schenkte dem Mann Glauben, nachdem sich wenig später ein zweiter Anrufer gemeldet und den Eindruck erweckt hatte, in Verbindung mit der Firmenleitung zu stehen. Dazu gab der zweite Anrufer sogar einen vermeintlichen Sicherheitscode durch - den nannte sein Komplize, der erste Anrufer, bei einem darauffolgenden Telefonat. Der Täter erlangte damit Zugriff auf die Codes und die damit verbundenen Geldsummen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell