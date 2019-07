Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrerin übersieht E-Bike-Fahrerin

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des 23.07.2019 in der Villenstraße übersah die 37-jährige Fahrerin eines Jeep eine 56-jährige Frau auf einem E-Bike. Die Autofahrerin wollte nach links in den Sulzwiesenweg einbiegen, hierbei kollidierte sie mit der E-Bike-Fahrerin. Die 56-Jährige fiel dadurch von ihrem Rad und zog sich eine Schürfwunde zu. Das Rad erlitt einen Totalschaden (ca. 2.300 Euro), am Jeep entstand an der Stoßstange ein Streifschaden (ca. 200 Euro). Beide Verkehrsteilnehmer waren laut Zeugen "nicht sehr schnell" unterwegs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell