Gronau (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen vier Radfahrern kam es am Montagmorgen in Gronau: Eine 51-jährige Gronauerin befuhr gegen 09.40 Uhr den Fahrradweg an der Gildehauser Straße in Richtung Dreiländersee.

Als ihr drei Jugendliche in Höhe der Mittelstraße auf der falschen Seite entgegenfuhren, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Gronauerin leicht verletzte.

Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. 02561-9260.

