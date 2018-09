Bocholt (ots) - Erst bringt er mit seinem Pkw einen Motorradfahrer zu Fall, dann ergreift er die Flucht: Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Donnerstag gegen 07.45 Uhr auf der Bundesstraße 67 an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Ein 17-Jähriger aus Rhede war mit seinem Motorrad dort unterwegs. Ein Auto überholte ihn kurz vor der Ausfahrt Bocholt-Biemenhorst. Als es wieder einscherte, touchierte der Wagen mit seinem rechten Kotflügel das Vorderrad des Motorrads. Der 17-Jährige verlor dadurch die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Der Fahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Laut Aussage des Motorradfahrers handelt es sich um einen grauen Kompaktwagen. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Eileen Wübbeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell