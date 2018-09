POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisel angefahren

Vreden (ots) - Erfasst hat ein 22-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto in Vreden einen Radfahrer. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Unfallgeschehen spielte sich gegen 15.35 Uhr im Kreisverkehr Up de Bookholt/Widukindstraße ab. Der Autofahrer hatte den Jungen bei Ausfahren aus dem Kreisel übersehen, in dem auch der Radler unterwegs war. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

